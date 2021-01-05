美国药剂师破坏疫苗被捕 警方指控阴谋论者

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（法新社华盛顿5日电） 美国威斯康辛州药剂师布兰登堡因担心疫苗会改变人类的DNA，故意毁坏57瓶疫苗被捕。警方指控布兰登堡是「阴谋论者」，他相信有关疫苗安全性的毫无根据谣言。

美国药剂师布兰登堡（Steven Brandenburg）从威斯康辛州格拉夫顿（Grafton）奥罗拉医学中心（Aurora Medical Center）的冰箱中取出57瓶莫德纳生技公司（Moderna）COVID-19疫苗，每瓶约含10剂疫苗，试图毁坏这些疫苗，因为他错误地认为这些疫苗是危险的，且可能改变人类DNA。

莫德纳疫苗及美国辉瑞（Pfizer）和德国BioNTech 共同研发的疫苗都是利用mRNA技术，向人体提供遗传信息，帮助产生对抗冠状病毒的抗体。专家表示，根本没有证据显示这类疫苗会改变人类的DNA，且已有数百万人接种这类疫苗。

布兰登堡4日首次出庭时，检方表示，疫苗需要在非常低的温度储存，否则可能会受损或毁坏，布兰登堡曾两度试图这样做。

奥佐基郡（Ozaukee County）地区检察官吉罗尔（Adam Gerol）在线上听审中表示：「他的意图是使它们（疫苗）失效，因为他认为它们不安全，制造这些药物的RNA方法使它们不安全。」

布兰登堡最初告诉医院当局，这些2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗因为意外而没有被冷藏，但后来承认他故意把疫苗取出来。

医院经营者说，46岁的布兰登堡还承认有一次把没有冷藏的疫苗放回去，后来提供给57人注射。

院方表示，已经通知接种这些疫苗的人，没有证据显示失效疫苗会伤害他们。

院方解雇布兰登堡并通知当局，包括联邦调查局。布兰登堡于去年12月31日被捕。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

© 2021 AFP