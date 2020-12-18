美国药物过量致死人数 疫情期间创新高

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（法新社华盛顿17日电） 美国卫生官员今天表示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情使得服用药物过量致命的案例飙升，强调在疫情期间，必要医疗服务必须维持。

法新社报导，根据美国疾病管制暨预防中心（CDC），截至5月为止的一年期间，美国有8.1万人以上死于药物过量，是历来12个月期间的最高数字。

CDC表示，最新数据显示，自今年初疫情侵袭美国以来，药物过量致死的人数已加速升高。

CDC主任芮斐德（Robert Redfield）说：「疫情打乱了日常生活，对有药物滥用症的人而言冲击尤其大。」

他说：「当我们持续防治疫情的同时，不要忽略受到其他冲击的人，这很重要。我们必须照顾到这些受到意外结果折磨的人。」

专家表示，类止痛药使用者面临的风险增加，原因之一在于疫情带来的失业与无家可归问题。

自1999年以来，已有超过50万名美国人死于处方和非处方的类止痛药品。

止痛药大厂普度制药（Purdue Pharma）日前对多项刑事指控认罪，以达成逾80亿美元和解协议。普度制药过去积极推销处方药物「奥施康定」（Oxy Contin），引发美国鸦片类药物成瘾危机。（译者：陈怡君/核稿：张佑之）

© 2020 AFP