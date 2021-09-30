美国表达愿对话 金正恩批只是做表面

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（法新社首尔30日电） 针对美国表示愿意对话，北韩领袖金正恩痛批，称那只是在做「表面功夫」，并控拜登政府仍对北韩采敌对政策。

金正恩与美国前总统川普2019年于越南河内举行峰会，讨论了美国解除对北韩制裁以换取北韩做一些让步，但谈判破裂，相关会谈自此就几乎没有进展。

最近几个月，美国不断释出要会见北韩代表的意愿，且不限时间、地点，也没有任何先决条件，仅表示将坚守非核化的立场。

北韩官方报纸「劳动新闻」（Rodong Sinmun）报导，金正恩痛批美方的喊话「只不过是在做表面功夫，为的是掩盖他们的欺瞒、敌对行为，并维持美国政府一直以来的敌对政策」。

金正恩在一党独大的议会「最高人民会议」（Supreme People's Assembly）上演说表示，在拜登执政下，「美国对我们的军事威胁和敌对政策一点都没有改变，只是变得更加狡猾而已」。

北韩本周才刚试射据称是极音速滑翔飞弹（hypersonic gliding missile）的武器，本月稍早也宣布成功发射了长程巡弋飞弹（cruise missile）。

这些试射行动展现了北韩武器研发计画的最新进展，北韩也因这些计画遭受多重国际制裁。

© 2021 AFP