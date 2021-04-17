美国警员开枪杀人层出不穷 公众信任度跌至低点

广告 继续浏览后续

（法新社明尼阿波利斯17日电） 美国警员随身摄影机的骇人画面层出不穷，警察对民众的致命枪击事件不断发生，非裔男子佛洛伊德遭白人警员压颈致死案的审判也将有结果，公众对警方的信任正跌至低点。

美国警察明显不当使用致命武力的影片证据层出不穷，正引发全美对于警方执法的激烈辩论。

46岁非裔男子史奎尔（Darnell Squire）表示：「我是一名黑人男性，我从经验中了解到，警察非但不专业，就连他们受到的领导也不正确。」

在明尼阿波利斯（Minneapolis）的法庭，前白人警员萧文（Derek Chauvin）正因谋杀非裔男子佛洛伊德（George Floyd）的指控受审。本案下周将进入终辩，之后陪审团将作出裁决。

在此期间，芝加哥警方15日公布警用随身摄影机画面，显示一名警员上月在暗巷射杀13岁拉丁裔男童托雷多（Adam Toledo），显然是怀疑他刚扔掉一把枪。

46岁非裔妇女麦克奈特（Selena McKnight）指称：「即便萧文遭到定罪，我也会感觉一样，这是场漫长战斗。」

明尼阿波利斯市郊一座城镇，一名61岁白人男子14 日以一把锤子攻击一名警察，并且高速驾驶车辆将他拖走。

这名嫌犯被控攻击要求他戴防疫口罩的商店店员，他驾车冲撞一辆警车，离去时将站在车侧的警察一起拖走。但这名警察当时没有开枪，涉事男子随后被捕。

麦克奈特质疑：「这名男子有遭到枪击吗？当然没有。这告诉人们需要了解警察的偏见。」（译者：陈正健/核稿：陈彦钧）

© 2021 AFP