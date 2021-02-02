美国警察胡椒喷雾对付9岁女童 引发众怒

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（法新社纽约1日电） 美国纽约州罗彻斯特市（Rochester）数名员警日前执勤时，将一名9岁女童上铐，并以胡椒喷雾对付她，粗暴行为引发公愤，相关员警今天在市长要求下遭到停职。

罗彻斯特市长华伦（Lovely Warren）说：「周五（1月29日）发生的事令人震惊，自然也激怒了所有市民。遗憾的是，碍于（纽约）州法和（警察）工会合约，我无法更及早采取更严肃的行动。」

华伦并未说明有多少名员警遭停职。停职令至少将持续至罗彻斯特警方内部调查结论出炉为止。

昨天曝光的影片显示，至少有7名员警涉及这起事件。影片再度掀起外界对于美国警察执法过当的怒火。

罗彻斯特市警局副局长安德森（Andre Anderson）昨天表示，女童原有严重的精神状态问题，据称曾扬言结束自己和母亲的生命。

罗彻斯特警方公布的随身摄影机画面显示，当天接获报案赶到现场的员警，最终将女童上铐，并试着将她押入警车内，但遭到女童抗拒，警方于是对她喷洒胡椒喷雾。

非裔美国人遭到警方暴力对待的影片，包括男子佛洛伊德（George Floyd）去年5月遭明尼苏达州明尼阿波利斯市（Minneapolis）警方压颈致死事件，去年夏天在全美掀起一波波示威浪潮，人们纷纷走上街头抗议种族不公和警察暴力。

罗彻斯特这起事件中，女童的族裔至今未对外公布。

罗彻斯特警方1月30日表示，为了女童自身安全，他们「被要求」使用手铐和刺激剂。

随身摄影机画面显示，员警起初试图提供女童协助，当女童母亲抵达现场时，两人开始争吵。员警尝试缓和情势未果，于是决定将愈来愈焦躁的女童送往医院。警方想让女童进入警车时，她挣扎不从，警方最终对她喷洒胡椒喷雾。

从影片可见，女童被上铐后，不断哭喊要找父亲。片中一度还听见员警说「你的行为像个小孩」，女童则回应「我本来就是小孩！」

市长华伦谴责警方使用武力对待年轻女孩，她并承诺市府内部将检视执法行为。（译者：李佩珊/核稿：张正芊）

© 2021 AFP