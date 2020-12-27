美国警方搜索可疑民宅 查田纳西耶诞节爆炸案

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（法新社华盛顿26日电） 美国当局今天搜索一处民宅，因为那被怀疑与纳希维尔市耶诞节早晨发生，造成数人受伤、数十座建筑受损的大爆炸有关。

美国南部城市纳希维尔市耶诞节早晨发生大爆炸，造成数人受伤、数十座建筑受损。为调查此案，当局今天搜索当地一处民宅。

在田纳西州纳希维尔市（Nashville）安蒂奥克镇（Antioch）的搜索行动展开之际，美国媒体报导指出，一名63岁的「相关人士」被指认与耶诞节的爆炸案有关。在那起爆炸案中，一辆停在路边的露营车透过录音播放，警告车上有炸弹，会在15分钟内爆炸。

美国乡村音乐的故乡、历史悠久的纳希维尔市25日发生爆炸案，造成约40栋建筑受损、至少3人受伤；一时之间，周遭街道看起来犹如废墟一般。

目前尚未证实有人丧命，但当局在现场发现生物组织，疑似人体残骸。

警方表示，爆炸案是「蓄意行为」，但犯案动机不明，美国联邦调查局（FBI）的行为分析专家也参与了这次的调查。

田纳西州州长李比尔（Bill Lee）今天在推特（Twitter）上说：「毁损令人震惊，而无人丧命真是个奇迹。」

媒体报导，今天遭到有关当局搜索的民宅，根据附近的人指出，民宅外面曾停有一辆露营车，和纳希维尔市爆炸案的那部车很像。

FBI发言人在被搜索的房子外，接受纳希维尔市田纳西人报（Tennessean）采访时表示，目前没有人遭到逮捕，但「调查过程中发现的讯息，让我们来到这个地址的所在地。」

在另一场记者会上，有关当局拒绝提供细节，或谈论被举报人的身分。

© 2020 AFP