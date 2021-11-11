美国贸易代表：与中国第一阶段贸易协议会谈有进展

（法新社华盛顿10日电） 美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）今天说，美国与中国正就中方遵守川普时代贸易协议的会谈取得进展，但她不愿预测结果如何。

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戴琪在华府告诉记者，拜登政府意欲就2020年1月签署的「第一阶段」2年贸易协议向中国追究责任，并评估中国在表现上的所有薄弱环节，包括未采购美国商用飞机等。

在美中这世界前两大经济体关系紧绷加剧下，美国总统拜登和中国国家主席习近平预定最快下周举行视讯会议。

戴琪指出，拜习会将有帮助，他们对彼此的了解将有助关系改善。不过她说，两位领袖会谈对促进贸易讨论并非必要。

戴琪说：「我不希望你们（指记者）认为，我们与中国贸易代表的会谈没有取得进展。」「我们正在谈话，我们正在协商。所以我们无需家里大人参与。」她指的是拜登和习近平。

记者问到，拜登政府是否考虑对中国货物降低关税以减轻美国经济的通膨压力时，戴琪表示，由于美国寻求更有效地与中国竞争的优势地位，贸易代表署（USTR）把对中国货物课徵关税的「301条款」（Section 301）视为一种策略。

© 2021 AFP