美国资深演员奈德比提辞世 享寿83岁

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（法新社洛杉矶13日电） 美媒今天报导，资深演员奈德比提（Ned Beatty）以83岁高龄辞世。他一生出演多部电影，又以「萤光幕后」、「超人」、「玩具总动员3」里的角色最为人所知。

根据美国有线电视新闻网（CNN），Shelter娱乐集团（Shelter Entertainment Group）艺人经理人米勒（Deborah Miller）说：「奈德周日上午在家人和挚爱身旁，因自然原因死亡。」

来自肯塔基州的奈德比提以1972年电影「激流四勇士」（Deliverance），首次跃上大银幕。

奈德比提在该片中惨遭鸡奸的场景，让人注意他的表现，就此开启他一路延续至2013年的电影生涯。

1976年电影「萤光幕后」（Network）则助他获得奥斯卡最佳男配角奖提名。

奈德比提还曾参与电影「超人」（Superman）、「大阴谋」（All the President's Men），以及备受好评的电视影集「情理法的春天」（Homicide: Life on the Street）。

年轻影迷或许听过他在2010年电影「玩具总动员3」（Toy Story 3）为熊抱哥Lotso的配音。该片曾获提名奥斯卡最佳影片奖。

执导「玩具总动员3」的李安克里治（Lee Unkrich ）推文表示：「能跟他合作既愉快，又是莫大尊荣。」

「奈德，谢谢你赋予熊抱哥生命，包括他好的一面和不那么好的一面…我们会想念你的。」

© 2021 AFP