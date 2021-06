美国资深演员奈德比提辞世 享寿83岁

广告 继续浏览后续

(法新社洛杉矶13日电) 美媒今天报导,资深演员奈德比提(Ned Beatty)以83岁高龄辞世。他一生出演多部电影,又以「萤光幕后」、「超人」、「玩具总动员3」里的角色最为人所知。

根据美国有线电视新闻网(CNN),Shelter娱乐集团(Shelter Entertainment Group)艺人经理人米勒(Deborah Miller)说:「奈德周日上午在家人和挚爱身旁,因自然原因死亡。」

来自肯塔基州的奈德比提以1972年电影「激流四勇士」(Deliverance),首次跃上大银幕。

奈德比提在该片中惨遭鸡奸的场景,让人注意他的表现,就此开启他一路延续至2013年的电影生涯。

1976年电影「萤光幕后」(Network)则助他获得奥斯卡最佳男配角奖提名。

奈德比提还曾参与电影「超人」(Superman)、「大阴谋」(All the President's Men),以及备受好评的电视影集「情理法的春天」(Homicide: Life on the Street)。

年轻影迷或许听过他在2010年电影「玩具总动员3」(Toy Story 3)为熊抱哥Lotso的配音。该片曾获提名奥斯卡最佳影片奖。

执导「玩具总动员3」的李安克里治(Lee Unkrich )推文表示:「能跟他合作既愉快,又是莫大尊荣。」

「奈德,谢谢你赋予熊抱哥生命,包括他好的一面和不那么好的一面…我们会想念你的。」

© 2021 AFP