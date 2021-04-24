美国跨性别前奥运金牌得主表态参选加州州长

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（法新社洛杉矶23日电） 美国加州州长纽松因疫情处理不当，面临民众发起罢免行动，前奥运金牌得主、卡戴珊家族成员凯特琳．詹纳（Caitlyn Jenner）今天表示，她已提出书面申请，将竞选加州州长。

曾是十项全能运动选手，也是跨性别名人，71岁的詹纳在声明中表示：「我来了」，并说，她将在未来几周正式展开竞选活动。外界预料詹纳将以共和党籍身分参选。

詹纳会是继好莱坞影星阿诺史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）之后，最着名的非政界人士参选加州州长。阿诺在2003年加州罢免补选中，以共和党籍身分在民主党票仓加州赢得胜选，当上州长。

专家认为，詹纳竞选州长，成功机率不高。

不过，现任民主党籍加州州长纽松（Gavin Newsom ）因疫情处理不当，面临社会反弹，特别是他的居家防疫命令，重创加州的商业活动与民众生计。

目前看来纽松罢免案连署似乎会通过门槛。加州预计将在今年某个时间点，举行史上第二次的罢免投票。

詹纳声明表示：「我是经过证明的赢家，也是唯一政治圈外人，可以终结纽松担任州长造成的灾难。」

© 2021 AFP