美国躲过债务违约危机 亚股多数收高

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（法新社香港11日电） 美国国会议员让美国避免爆发痛苦的债务违约，亚洲股市今天延续上周涨势大多收红。但油价再度攀升令通货膨胀疑虑加深，美国联邦准备理事会（Fed）也准备缩紧超宽松货币政策。

亚股走扬动力来自8日多头表现，当时因传出美国民主党和共和党国会议员达成提高政府负债上限协议，使得美国避免出现恐酿经济灾难的债务违约。

不过受到服务业疲软影响，美国公布9月仅新增19万4000名就业人口，不到预期的一半。

然而，市场依旧预料，联准会将开始退出大规模收购债券措施。由于全球经济复苏正显露走软迹象，美国央行将寻求为物价涨势设限。

油价之所以节节攀升，原因包括需求持续成长、北半球冬季将至导致全球能源供应吃紧，以及石油输出国家组织（OPEC）和其他主要产油国决定不增产。

随着全球经济重启、货物需求恢复，但供应却有限，物价劲扬已成为各国政府日益头痛问题。这也引发外界揣测，全球经济可能将陷入一段时期停滞性通膨，也就是通膨升温但经济成长微弱，尤其眼见已达多年高点的原油价格仍继续走扬。

东京股市今天收盘上涨1.6%，买气来自日本新首相岸田文雄表示短期内不考虑调涨资本利得税，加上日圆兑美元汇价贬值至3年低点。

香港股市收盘劲扬2%，因中国餐点外送平台巨擘美团遭当局处罚垄断金额低于预期，激励科技类股出现亟需涨势。

新加坡、马尼拉和孟买股市今天也收高，但雪梨、威灵顿和曼谷股市收跌，上海股市则收平。首尔和台北股市因国定假日休市。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP