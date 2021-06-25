美国达成基建协议 亚股红通通

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（法新社香港25日电） 美国国会议员和白宫昨天罕见达成两党皆支持的基础建设预算协议，预料将再度为全球最大经济体美国注入大量现金，亚洲股市今天应声普遍扬升，延续全球股市本周上涨气势。

随着投资人把注意力从预期美国联邦准备银行（Fed）将缩减超宽松货币政策，转回关注美国经济从去年谷底强劲复苏，纽约股市标普和那斯达克指数已连番创新高，带动其他股市攀涨。

先前有连串央行官员表明不会太快收走大利多措施，已使得股票交易场上弥漫乐观气氛。

昨天再传出美国总统拜登（Joe Biden）与两党议员达成价值近1兆美元的基础建设计画协议，使得美国可能执行数十年来最大规模的道路、桥梁、港口和宽频建设支出，消息为股市注入额外买气。

利普乐金融（LPL Financial）分析师布契宾德（Jeff Buchbinder）表示：「基建支出计画加强了原已非常强健的经济成长展望。」他指出，这些投资将「令企业获利前景更乐观，应能支持这波牛市维持强劲，远超过今年以后。」

亚洲投资人今天对这份协议报以喝采，亚股应声以强劲行情结束本周交易。其中香港和上海股市收盘涨幅超过1%，东京、雪梨、首尔、新加坡、孟买、台北、马尼拉、雅加达、吉隆坡和威灵顿股市也全数上扬作收。

© 2021 AFP