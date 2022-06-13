美国通膨严重引发市场疑虑 亚股全面挫跌

（法新社香港13日电） 美国近日公布超乎各界预期的高通膨数据，加深市场对于美国联邦准备理事会（Fed）更积极升息的臆测，亚洲各国股市追随全球跌势在今天全面收挫。

广告 继续浏览后续

中国上海和北京新爆发的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，也使当局在解除防疫限制措施后不久又重新实施，引起各界对于这个世界第二大经济体的担忧。

6月10日的数据显示，美国5月通胀率年增8.6%，增幅创下1981年12月以来最高，让投资人感到意外。这是因为俄罗斯侵略乌克兰的战争和中国各地的防疫封锁措施推升了能源和粮食价格，

这项数据引发各界强烈臆测，也就是美国联准会现在会考虑在某个时间点升息75个基点，尽管市场预期美国联准会本周开会时仍会坚持升息2码。

随着美国联准会被迫采取更为激烈的做法，各界担心明年美国经济可能陷入衰退。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）分析师殷尼斯（Stephen Innes）表示：「过去几周，市场一直保持谨慎冷静，利率并未反映任何不可预见的因素，股市也能小幅上涨。」

他还说：「但（美国消费者物价）增幅力道完全打乱了计画。市场目前考虑更多的是美国联准会大幅升息以控制通膨问题，然后随着通膨增幅下滑而降息。」

亚洲各国股市今天全面下挫，香港、东京、孟买、雅加达、台北、威灵顿、上海、新加坡、马尼拉和曼谷股市都以挫跌作收。（译者：陈彦钧/核稿：陈政一）

© 2022 AFP