美国通膨飙高 Fed理事称3月升息幅度取决数据

（法新社华盛顿21日电） 美国联邦准备理事会（Fed）理事鲍曼今天表示，高通膨预料至少将持续至今年上半年，因此她支持3月升息，不过升息幅度将取决于经济数据。

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法新社报导，联准会理事鲍曼（Michelle Bowman）说：「我支持我们在3月召开的会议，调升联邦基金利率。」她还强调若是经济状况如她所预期，「未来数月再升息，将是恰如其分」。

不过她并未具体说明预期的升息幅度。

鲍曼在美国银行家协会社区银行业会议（American Bankers Association Community Banking Conference）发表演说时指出：「我将密切关注数据，以判定适当的升幅。」

鲍曼警告：「令人不安的高通膨最起码将延续至今年上半年，我们可能会在下半年看到通膨缓和迹象，不过仍有通膨可能居高不下的重大风险。」

她还说，劳动市场情况「目前符合」联准会的充分就业目标，元月失业率4%，雇主面临严重的劳工短缺情况。

另一个有助于缓解通膨压力的措施，将是缩减联准会的资产负债表规模。联准会自去年11月迄今缩减每月购买债券和证券的计画。这项计画是联准会为了协助美国经济挺过COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情造成的冲击。

联准会将在3月前缩减购买债券和证券的规模至零。

鲍曼表示，此举「将移除另一个不再需要的刺激经济来源，未来几个月，我们必须采取下一步，也就是藉由停止再投资已持有的到期证券，来缩减联准会的资产负债表」。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

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