美国通膨高涨掀升息疑虑 亚股大多收黑

（法新社香港11日电） 亚洲股市经历昨天劲扬后，交易商恢复俄罗斯侵略乌克兰引发的抛售；加上数据显示，美国通货膨胀率处于40年高点，美国联邦准备理事会（Fed）升息压力更大，亚股今天大多收黑。

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由于投资人预期，联准会为了平抑飞涨的物价，将采取更积极做法，这使得交易场上不安气氛更浓；而俄罗斯和乌克兰的高阶和谈失败，也协助造成股市反弹短命。

不过，尽管油价再度走扬，但已远低于本周开场触及的14年高点，多亏各国进行外交斡旋，来弥补俄罗斯受到严厉制裁和俄国出口石油遭到禁运，所酿成的油市供应量减少。

虽然欧洲东部战火仍炙，但投资人把注意力转向美国昨天公布2月通货膨胀率达到7.9%，创下1982年1月以来最高涨幅。而联准会下周就要召开货币政策会议，预料届时将宣布近年来首度调高利率行动，且今年可能升息多达7次。

俄乌战争令央行官员更加头疼，因油价劲扬增添消费者物价上涨压力。但联准会必须在对抗通膨和避免经济衰退之间谨慎求取平衡。

美国股市3大指数经历前天大涨后，昨天全数收跌。亚股今天上演相同行情，但有些股市尾盘跌幅收敛或翻红。

东京股市今天收盘重挫2.1%，香港股市收跌1.6%，雪梨、首尔、台北、威灵顿、马尼拉、雅加达和吉隆坡股市全数收低。但上海股市收高0.4%，新加坡和曼谷股市也皆收涨。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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