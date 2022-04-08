美国逮捕日本黑帮老大 涉洗钱贩运毒品军火罪

（法新社纽约7日电） 美国当局今天表示，已逮捕一名日本黑帮组织犯罪老大和3名泰国男子，犯嫌贩卖海洛因和甲基安非他命，并试图为缅甸和斯里兰卡反政府组织购买地对空飞弹。

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美国司法部表示，海老泽武史（Takeshi Ebisawa，音译）、 宋帕克（Sompak Rukrasaranee）、桑波（Somphob Singhasiri）以及苏克桑（Suksan Jullanan）于4日和5日在纽约被捕，罪名是贩运毒品、武器以及洗钱。

美国缉毒局（U.S.Drug Enforcement Administration）干员至少从2019年起就在泰国展开调查，这次被捕的犯嫌安排向一名卧底干员出售缅甸反抗军瓦邦联合军（United Wa State Army）的大量海洛因和甲基安非他命（methamphetamine）。

海老泽同时试图为被称为「坦米尔之虎」的斯里兰卡坦米尔伊兰解放之虎组织（Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE）、瓦邦联合军及克伦民族联盟（Karen National Union）及掸邦军（Shan State Army）购买自动武器、火箭、机枪和地对空飞弹，这些少数民族部队长期与政府军交战。

海老泽和同伙于2021年2月3日前往哥本哈根，由美国缉毒局卧底干员和两名丹麦卧底警官，向他们展示一系列佯称要出售的美国军火，包括机枪和反战车火箭。

他们还向海老泽展示用来击落飞机的「刺针」（Stinger）飞弹照片和影片。

美国司法部说：「我们指控海老泽和他的同谋与卧底美国缉毒局干员居间安排购买重型武器并出售大量非法毒品。」

「那些毒品是运往纽约街头，武器则运往不稳定国家的不同派系。」

司法部又说，海老泽是「黑社会跨国组织犯罪集团的老大」。

苏克桑拥有泰国和美国双重国籍，宋帕克和桑波则是泰国公民。

© 2022 AFP