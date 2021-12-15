美国逾80万人染疫病故 相当于阿拉斯加州人口

（法新社华盛顿14日电） 美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计数据显示，美国COVID-19染疫不治总数今天破80万例，而美国2020年底推出疫苗后，2021年仍有约45万人病殁。

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美国COVID-19（2019冠状病毒疾病）死亡人数为全球最多，而迄今过世的80万人，相当于北达科他或阿拉斯加等州的一州总人口。

联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）、联邦参议院领袖舒默（Chuck Schumer）与众院共和党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）等国会议员今晚在国会山庄阶梯上默哀。

舒默在声明中说：「今天…我们将缅怀80万名没挺过这个疫情的亲人，这些人都是某个人的父亲或祖父、母亲或祖母、朋友或街访邻居。我们都有认识的人因感染COVID-19病故。」

美国2020年12月首度授权COVID-19疫苗接种，2021年春疫苗量已足以让民众广泛施打。尽管疫苗提供高效防护力，2021年仍有约45万人病逝，而大多数的死者都未接种过疫苗。

根据官方数据，在9月，也就是最新一个进行析报告的月份显示，尚未完整接种疫苗者死于COVID-19的风险，是完整接种疫苗者的14倍。

Delta变异株引发的第4波疫情，在美国掀起一波接种潮，如今全美3亿3200万人口有超过60%已完整接种，但覆盖率依旧落后其他富裕国家。

美国现在面临第5波疫情，疫情核心落在气温较低的北部几州，因为民众冬季时通常会窝在室内取暖。

而最早于11月底在南非现踪的最新高关注变异株Omicron，让全球再度陷入警戒。美国约有3%病例是感染Omicron，但将跟其他国家一样，比率预料将迅速增加。

初步数据显示，大多数确诊Omicron的患者仅有轻症，但Omicron的传播力与免疫逃脱能力更强，可能会导致更多人感染，进而抵销感染引发轻症的优势。

卫生当局敦促16岁以上民众施打追加剂，让保护力恢复到过去两剂在对抗过去几种变异株的程度。

© 2021 AFP