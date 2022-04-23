美国防部邀40国军方高层会商 谈乌克兰长期安全

（法新社华盛顿22日电） 乌克兰持续在东部与南部和入侵俄军作战之际，美国国防部邀请40个盟国的军方高层下周到德国开会，讨论乌克兰的长期安全需求。

广告 继续浏览后续

五角大厦发言人柯比（John Kirby）说，20个国家的国防部长与高阶将领已接受美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）邀请，26日将在德国西部的美军兰斯坦（Ramstein）空军基地会面；20国涵盖北大西洋公约组织（NATO）成员与非成员国。

柯比称这场会议目的在谘询各国，检视这次协助乌克兰的各盟邦在乌俄战事结束后，应如何协助增强乌克兰军力。

柯比告诉媒体：「奥斯汀希望26日在兰斯坦能达成的成果，其中之一是理念相近国家能开始谈论乌克兰今后需要的长期防御。」

他说：「这场会议实际上主要是关于军队现代化，以及确保乌克兰军队仍强韧、未来仍有战力。这不是关于安全保障，这是关于他们实际的军力态势。」

以美国为首约30国已向乌军供应军事装备、弹药等物资，让乌克兰部队能继续作战。

柯比表示，奥斯汀和与会者将讨论如何持续协助满足乌克兰目前的需求，以及战况持续时，各伙伴国家能提供什么武器。

他说：「但我想，奥斯汀也想从更长远与更宽广的角度，观察战争结束后盟国应保持何种防卫关系，会是乌克兰未来所需。」柯比说这包括汇整伙伴国家的工业潜力，看他们的军火商可以如何持续援助乌克兰。

但柯比也强调，这场会议非由北约主办，不一定能立即谈出任何具体成果。

© 2022 AFP