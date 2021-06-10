美国防部长奥斯汀下令 加强聚焦中国

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（法新社华盛顿9日电） 美国已将中国视为其最大战略对手，国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）今天指示国防部加强聚焦中国，且将由奥斯汀本人亲自监督国防部针对中国的相关工作。

奥斯汀对国防部下达内部指令后表示：「现在，要由国防部动起来投入工作。」

拜登政府今年2月成立新的任务小组研究美国国防部对中国的策略，奥斯汀是在评估报告出炉后下达这道命令，其细节属机密性质。

奥斯汀指出：「我今天提出的倡议植基于美国政府更大范围的对中政策，将有助于为我们正在制订的国防战略的发展提供资讯。」

国防高层官员表示，这个任务小组发现，「将中国列为优先考量的理念，与我们所见与关注度、资源和程序相关的几个领域，知行之间存在落差」。

这名官员表示：「今天这道指令确实与确保国防部落实上述（中国）优先有关。」

奥斯汀指出，这道指令将「改善国防部重振我们盟友及伙伴网络的能力、加强威慑力、加速发展新的运作概念、新兴能力、未来军队态势，及现代化文职及军事劳动力」。

美国国防部过去20年的任务多半聚焦在对抗中东地区圣战士武装分子，而非像中国这样的现代化军队。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2021 AFP