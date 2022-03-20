美国防部长：俄军动用极音速飞弹 不会「改变游戏规则」

（法新社华盛顿20日电） 美国国防部长奥斯汀今天表示，俄罗斯为重振在乌克兰的作战气势，不惜动用极音速飞弹，但事实上这种下一代武器并不会「改变游戏规则」。

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法新社报导，莫斯科稍早宣布在乌克兰发射2枚极音速飞弹。对此奥斯汀（Lloyd Austin）回应，他不会「确认或质疑」俄军是否使用此类武器；他也警告，俄罗斯总统蒲亭正改变入侵行动战略，包括瞄准平民发动攻击。

俄方动用下一代武器，显示该国迫使乌克兰放弃与西方建立紧密关系的努力急遽升级。不过，奥斯汀告诉美国哥伦比亚广播公司（CBS）政论节目「面对全国」（Face the Nation）:「我不认为它（极音速飞弹）会改变游戏规则。」

奥斯汀说，「我认为他（蒲亭）使用这类型武器的原因，是要试图重振俄军气势。而且我们再度看到他公然攻击城镇和平民，预期这种情况将持续发生。」

奥斯汀上周访问欧洲，以加强北大西洋公约组织（NATO）的团结，并针对组织东翼进行强化。

先前消息指，莫斯科正招募数千名叙利亚军队人员和盟军民兵战士，以加入乌克兰战局。对此奥斯汀指出：「我们从许多消息来源获悉，俄方确实在这样做，但据我所知，我们还没看到佣兵出现在战场上。」

© 2022 AFP