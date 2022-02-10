美国防部：俄罗斯持续在俄乌边境增兵

（法新社华盛顿9日电） 五角大厦今天表示，俄罗斯持续在与乌克兰接壤的边境增兵，迄今已部署「超过10万」大军。

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美国国防部发言人柯比（John Kirby）说：「过去24小时，我们持续看到俄国从其他地方调派额外兵力至与乌克兰和白俄罗斯接壤的边境。」

他说：「我们不打算提供具体数据，但这些数字不断攀升。」

柯比表示：「我们认为他确实在边境部署了超过10万大军。」他指的是俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）。

柯比说：「此外，他正持续增派兵力。我们也看到有迹象表明，更多营战术群正在（前往乌俄边境）途中。」

柯比还指出：「由此可见，他每天都在增加自己的选项，每天都在增派兵力，每天都在让已经非常紧张的情势更不稳定。」

「他可以透过调离这些部队，并致力以外交途径重新稳定局势，这对他来说不是难事。」

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）本周会晤蒲亭和乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy），企图透过外交途径解决俄罗斯在俄乌边境集结大军引发的危机。白宫表示，美国总统拜登已听取相关汇报。

法国和俄国官员会后相继发表审慎乐观的声明，克里姆林宫（Kremlin）却释出杂乱的信号，并持续在俄乌海陆边境增兵。

© 2022 AFP