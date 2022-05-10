美国防部：俄肆无忌惮 强制遣送乌克兰人至俄境

（法新社华盛顿9日电） 美国国防部今天表示，有迹象显示在俄罗斯侵略期间被活捉的乌克兰人，被迫离开家园遣送俄罗斯。

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法新社报导，基辅当局声称约有120万名乌克兰人被带往俄罗斯并被留置在拘留营，美国国防部发言人柯比（John Kirby）被问到此事时告诉媒体：「我不能说到底有多少拘留营或是什么样子。」

柯比表示：「但我们确有迹象显示乌克兰人在非自愿下被带往俄罗斯。」他称把人强行带走是「肆无忌惮」的行为，「不是一个负责任大国所当为」。

他表示，乌克兰人被驱离自己的国家，是又一迹象显示俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）「根本不会接受并尊重乌克兰的主权」。根据基辅当局说法，这些乌克兰人通常是被送往俄罗斯偏远或经济萧条地区。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）表示，早在4月初，即俄罗斯发动侵略6周后，就有数以千计乌克兰人被送到俄罗斯境内。

但乌克兰人权监察官丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）表示，这数字后来膨胀到119万多人，其中包括至少20万名孩童。

柯比并未将驱逐行动形容是种族清洗，强调五角大厦没立场这样判定，但他说，有充分证据显示在战争期间「俄罗斯行径残酷」。

柯比说，莫斯科当局已「残酷对待乌克兰国家和人民75天…每次大家都在想，他们不会再比这更低级了吧，但他们老是在证明你想错了」。（译者：纪锦玲）

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