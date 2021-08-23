美国防部：最近24小时已将1万6000人撤出阿富汗

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（法新社华盛顿23日电） 美国国防部今天表示，过去24小时约有1万6000人经由喀布尔机场撤离阿富汗。此时美国正加速行动，希望在本月31日期限前完成空运撤离作业。

国防部将领泰勒（Hank Taylor）告诉记者，由若干国家出动的61架军机、商用航机和包机在截至今天凌晨3时（台湾下午3时）的24小时内，载运逃离阿富汗的人员自喀布尔机场起飞。

泰勒说，在这24小时撤离的人员中，有1万1000人是搭乘美国军机离开阿富汗。

他说，7月以来美方载运离境的总人数达到4万2000名，其中3万7000人是本月14日至今所撤离。14日当天塔利班即将攻下喀布尔。

美国国防部发言人柯比（John Kirby）指出，已撤离人员包括「数千名」美国公民、数千名为美军工作而已申请或获得美国特殊移民签证的阿富汗人、以及因在非政府组织和媒体等处工作而被视为有遭塔利班攻击之虞的阿富汗人。

柯比表示，目前重点仍是遵守拜登总统订定的期限，在本月31日前完成撤离阿国的作业，包括将14日以来负责维护喀布尔机场作业和安全的5800名美军及其大量任务支援装备撤出。

至于德、英、法3国官员则表示，他们的撤离作业将持续到31日之后，因此希望美军留在原地，为国际空运作业提供协助。

为此，7大工业国集团（G7）明天将召开视讯峰会，商讨阿富汗问题。

© 2021 AFP