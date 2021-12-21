美国防部：约百名美军参与极端分子活动

（法新社华盛顿20日电） 美国国防部今天向现役军人公布新的指导方针，称过去一年来约有100名美军参加某种「遭禁止的极端分子活动」。

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前总统川普支持者1月6日攻击国会山庄，传出有数十名退役美军参与，国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）2021年2月下令检视国防部对军中反极端主义的政策。

奥斯汀发布反极端主义活动的工作小组报告时在声明中说：「国防部绝大多数的男女军人都是带着荣誉感与正直态度为国效力。」

奥斯汀说：「他们尊重自己许下的誓言，支持并捍卫美国宪法。我们相信只有一小部分的人违背誓言，参与极端主义活动。」

五角大厦发言人柯比（John Kirby）说，检视报告发现，「过去一年，美军约有100名现役与后备军人曾参与遭禁止的极端分子活动」。

他不愿具体说明他们参与的活动类型，但举宣扬推翻政府或涉及「国内恐怖主义」为例，称这些就是遭禁止的活动。

工作小组没有在新指导方针中列出确切的极端主义团体，但他们提出一些建议，包括加强对现役军人的训练与教育，提高他们对什么构成遭禁止极端活动的认知。

柯比说：「这些建议非常钜细靡遗，包括关于社群媒体的指导方针，说明在遭禁止的极端主义活动中，哪些行为是允许的、哪些是不被允许的。」

© 2021 AFP