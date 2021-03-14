美国防长访亚洲盟邦 盼形成可靠力量威吓中国

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（法新社檀香山13日电） 美国国防部长奥斯汀今天启程前往亚洲，展开上任后首次出访海外行程。他途经夏威夷时告诉记者，此行目的是加强美国与盟邦军事合作关系，及促成对抗中国的「可靠威吓力量」。

奥斯汀（Lloyd Austin）此行将前往东京、首尔和新德里，分别与日本、韩国和印度等美国重要盟邦的官员会面。他今天先来到位于夏威夷檀香山的美军印太司令部总部视察。

奥斯汀表示：「这次出访重点是结盟与伙伴关系，也为了加强军事能力。」他提醒，当美国专心在中东打反恐战时，中国持续以高速提升自身军队现代化，「我方拥有的竞争优势已被削弱」。

奥斯汀说：「我们依然保有优势，未来将继续增强这份优势。」「我们的目的是要确保拥有能力和作战计画，…能够对中国或其他任何想挑战美国的一方构成可靠威吓力量。」

美国和日本、印度、澳洲等亚太国家2000年代为制衡中国崛起而形成的「四方安全对话」（Quad）非正式结盟，本月12日才召开历来首场视讯领袖峰会。奥斯汀此行抵达东京和首尔时，美国国务卿布林肯（AntonyBlinken）也将前来会合。

针对美国外交和军事首长这趟亚洲行，奥斯汀表示：「国务卿和我的目的之一，是开始强化这些结盟关系。此行将以倾听和了解为主，以得知对方观点。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP