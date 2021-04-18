美国非裔遭误杀掀抗议 媒体控报导期间遭警妨碍

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（法新社布鲁克林中心17日电） 美国明尼苏达州明尼阿波利斯近郊连续多日因非裔青年莱特遭白人女警击毙发生抗议行动，数名新闻工作者今天表示，他们在报导抗议行动期间遭到警方不当妨碍。

昨天晚间抗议活动展开的几小时前，联邦法官才向警方发出禁制令，清楚说明新闻工作者有权在不受干预的情况下报导。

警方11日在明尼阿波利斯（Minneapolis）北方约16公里处的布鲁克林中心（Brooklyn Center）进行例行交通拦检时击毙20岁的莱特（Daunte Wright），民众连续第6个晚上发起抗议行动，近500人聚集在被铁丝网围篱包围的布鲁克林中心警察局前。

昨天晚间10时宵禁展开前，警方持扩音器下令驱散抗议民众，随后部署数十名镇暴警察。

记者指出，这群员警包围示威民众，随后对数名曾清楚表明过新闻工作者身分的媒体成员喷胡椒喷雾，甚至逼迫一些人面朝地趴下。

这群新闻工作者被禁止留在由警方架设、记录遭逮捕民众的围栏里，但这些新闻工作者一开始明明有配合警方，让警方拍下自己的照片和身分文件。至少有100名民众遭警方逮捕。

© 2021 AFP