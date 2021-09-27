美国高坛新势力 莱德杯击败欧洲

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（法新社美国威斯康辛州科勒26日电） 美国队靠新世代好手精彩的表现，以19比9在莱德杯（Ryder Cup）高球赛大胜欧洲，让美国队长史崔克直呼，这是美国队的「历来最佳」表现。

根据1979年开始的赛制，莱德杯一共举行3天，前2天都是上午进行4人2球，下午进行4人4球，最后一天是12组的个人对抗赛。3天合计共有28场，每场1分，胜者获1分，平手拿0.5分，总分28分。

在12组个人赛开打前，美国以11比5领先欧洲队，这是历队在最后一天开打前，领先幅度最大的一次。这也意味着美国今天只要再拿下3.5分，就能赢得莱德杯。

现年24岁、高尔夫世界排名第3的森川柯林（Collin Morikawa）今天与欧洲队的霍夫兰（Viktor Hovland） 战成平手，因此获得0.5分，助美国队累计分数来到14.5分，确定收下这次莱德杯的胜利。

美国队这批新血表现出色，全队有8人才20多岁，森川柯林是其中之一。美国队阵中，世界排名前11名的高达9人。

美国队长史崔克（Steve Stricker）谈到全队以压倒性胜利赢得莱德杯，喜极而泣地说：「我说不出话了。」

自莱德杯1979年改制为美国队对抗欧洲队以来，从来没有一队拿下19分，双方最高拿过18.5分，这次美国队一举拿下19分创下改制后纪录。

史崔克表示「这是历来最佳队伍」，并称他队上这批年轻好手代表着「美国高尔夫的新世代」。

「他们带着许多的热情、丰沛的能量、丰富的比赛经验而来，他们真的很棒。」

37岁的强生（Dustin Johnson）是美国队阵中最年长的球员，世界排名第2的他成为年轻队友的模范。他在个人赛以赢1洞击败凯希（Paul Casey），而且在本次莱德杯打5战全部拿下胜利。

强生和凯希的对决战况激烈，双方在前5洞都还平手，但最后由强生获胜，成为继1979年的尼尔森（Larry Nelson）后，第一位在莱德杯5战皆告捷的美国选手。

强生在前8洞打完保持领先，但领先从未超过2洞，始终无法彻底将凯希甩开，直到最后才以赢1洞胜出。

强生表示，他和年轻的队友分享了一个关键想法，激励他们阻止欧洲队拿下近6届莱德杯的第5座冠军。

强生说：「我们不喜欢输。」

这周欧洲队打得挣扎，仅世界排名第1的拉姆（Jon Rahm）表现依旧出色，但他今天个人赛败给首次打莱德杯的舍夫勒（Scottie Scheffler）。舍夫勒目前世界排名第21，是这次美国队中排名最低的球员。

拉姆成为莱德杯史上第3位输掉个人赛的世界球王。

© 2021 AFP