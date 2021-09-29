美国高阶将领曾建议 留2500名美军驻守阿富汗

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（法新社华盛顿28日电） 美国高阶将领今天说，他们建议拜登总统让约2500名美军留在阿富汗，并表示担忧塔利班（Taliban）尚未与盖达组织（Al-Qaeda）切断关系。

美国参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）上将与美军中央司令部司令麦肯锡 （Kenneth McKenzie）上将说，他们个人曾建议让约2500名军人留在阿富汗驻守。

今年4月，拜登下令美军在8月31日前完成撤出阿富汗，根据前总统川普与塔利班达成的协议撤军。

密利、麦肯锡与国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）接受联邦参议院军事委员会（Senate Armed Services Committee）成员质询近6小时，询问关于美国自阿富汗撤军与喀布尔机场撤离乱象等问题。

白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）说，关于阿富汗撤军一事，拜登收到「分歧的」建议。美国是在2001年纽约与华府遭受盖达组织发动911恐攻后入侵阿富汗。

莎琪说：「最终，做决定的是三军统帅。他做出决定，觉得现在是终结20年战争的时候了。」

© 2021 AFP