美国黑人音乐教父住家遭窃贼闯入 妻子中弹身亡

（法新社洛杉矶1日电） 美国媒体报导，音乐制作人「黑人音乐教父」克拉伦斯・艾旺特（Clarence Avant）的比佛利山庄住家今天遭窃贼闯入，妻子贾桂琳身上有致命枪伤，送医后宣告不治。

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美国娱乐八卦网站TMZ报导，贾桂琳．艾旺特（Jacqueline Avant）遭抢匪开枪击中身亡，一名保全也中弹。

贾桂琳是克拉伦斯・艾旺特（Clarence Avant）的妻子。克拉伦斯・艾旺特是音乐界高层，广受饶舌歌手杰斯（Jay-Z）、吹牛老爹Diddy、音乐制作人LA里德（LA Reid）和金曲创作歌手娃娃脸（Babyface）推崇，也受到前美国总统欧巴马的赞赏。

TMZ报导，至少有一名窃贼闯入克拉伦斯・艾旺特的豪宅，之后对屋内开枪。根据TMZ刊出的照片，这座宽敞屋宅的一扇拉门破了一个大洞，满地都是玻璃碎片。

比佛利山庄警官表示，警方约在凌晨2时过后获报赶到现场。比佛利山庄为洛杉矶豪宅区，美国娱乐圈名流和富人居住此地。

警方发布新闻指出：「警察单位赶抵现场时，发现一名受害者身中枪伤，当时犯嫌已不在现场。比利佛山庄消防单位护理人员将伤者送医，但令人遗憾，她仍宣告不治。」

TMZ报导，贾桂琳现年81岁，与克拉伦斯・艾旺特结缡54年。TMZ又说，克拉伦斯・艾旺特当时在家，不清楚他是否受伤。

美国职篮NBA传奇魔术强森（Magic Johnson）说，他和妻子听到贾桂琳身亡消息都极为震惊，她是「我们最亲密的朋友之一」。

前美国总统柯林顿（Bill Clinton）在声明中称赞贾桂琳「是位优秀女性，是克拉伦斯・艾旺特的好伴侣，也是孩子们伟大的母亲，她也是位活跃市民，更是希拉蕊和我长达30年的挚友。」

柯林顿说：「每个认识贾桂琳的人，都与她感情好，她让人钦佩、尊敬，我们心都心碎了，也将永远怀念她。」（译者：纪锦玲）

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