美国「科学」期刊：北极暖化引发德州严寒

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（法新社华盛顿2日电） 最新论文指出，北极地区迅速暖化可能是导致美国冬季极端天气的关键驱动因素，也许可以解释德州为何在2月发生极端寒流，研究结果也可望提前极端寒冷天气事件的预警时间。

北极地区暖化速度是全球平均值的两倍，中纬度地区极端寒冷天气愈来愈频繁，两者之间是否存在关联性，一直是科学界争论的议题。

这篇发表于美国期刊「科学」（Science）的论文，突破了气候科学长期存在的明显矛盾，运用观测数据和数值模拟实验，确立与人类活动相关的地球暖化，和「平流层极涡」（stratospheric polar vortex, SPV）受干扰现象之间存有关联。

平流层极涡是围绕在北极地区的西风带，在正常情形下能封住北极地区的极冷空气。

研究团队发现，北极地区迅速暖化和其影响，即「海冰消融」（sea ice loss），外加大气中水分增加导致西伯利亚的积雪增多，使整个欧亚大陆由西到东的温差加剧。

这导致了平流层极涡遭影响而拉伸，使严寒气团流至较低纬度地区，例如上个冬季袭击加拿大、美国和墨西哥的寒潮；德州今年2月的严寒造成数十人死亡和至少2000亿美元（约新台币5兆元）经济损失，也与这个现象有关。

来自美国麻州大学罗艾尔分校（University of Massachusetts Lowell）的论文共同作者（Matthew Barlow）巴罗告诉法新社：「这似乎非常与直觉相悖，北极地区出现了极为强烈的暖化，却导致其他地区变冷，这似乎十分出人意料。」

他对于能透过研究结果确立两者存有直接关联，表示惊喜。

另一名共同作者、希伯来大学 （Hebrew University of Jerusalem）的贾范克（Chaim Garfinkel ）表示：「过去，美国和俄罗斯发生的极端寒冷事件被当成不减少温室气体排放的理由，但（如今）不再有任何藉口，我们得立刻着手减排。」

此外，论文作者相信，研究结果可用于改善对亚洲、加拿大和美国冬季极端寒冷事件发生的预测，预警时间「甚至可能提前几周」。

© 2021 AFP