美国：约20国愿为乌克兰再提供武器弹药抗俄

（法新社华盛顿23日电） 美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）宣布，在盟邦今天召开的会议中，约有20个国家表示，愿为乌克兰提供新的安全援助，以对抗俄军入侵。

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在乌克兰防务连系小组（Ukraine Defense Contact Group）召开的第2次会议上，有将近48个国家和组织以线上方式出席，商讨协助乌克兰之道；其中约有20个国家承诺提供武器、弹药和其他补给，以支援乌克兰。

这个小组听取了乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）有关3个月来乌、俄战争现况的简报。

奥斯汀说：「我们今天与列兹尼科夫和他的团队齐聚一堂，比较深入且一致了解到乌克兰的优先需求以及战场状况。」

「许多国家承诺捐助迫切需要的炮弹、沿岸防卫系统以及坦克车和其他装甲车。」

奥斯汀说，也有些国家表示，愿意训练乌克兰军队。

他说，丹麦承诺运交乌克兰鱼叉式（Harpoon）反舰飞弹系统，捷克将提供攻击直升机、坦克车和火箭系统。

不过奥斯汀不愿详细透露，美国刚通过的400亿美元援乌案包括哪些军备；不过外界猜测，其中可能包括可攻击俄罗斯领土的高精度长程火箭。

© 2022 AFP