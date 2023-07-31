布林肯谈台海 AUKUS联盟 乌克兰战争

7月31日，在澳大利亚访问的美国国务卿布林肯接受该国电视台记者阿米里斯 亚当斯Amelia Adams的采访，回答了有关中国，台湾，澳大利亚，乌克兰战争等国际热点问题。记者问：我们最近在台湾附近海域与美军呆了一段时间，你们的将军告诉我们战争迫在眉睫；他们准备好了。那么美英澳间的 AUKUS联盟 是不是太晚了？

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美国国务卿布林肯回答说： 不，不，恰恰相反。首先，AUKUS 的目标当然是对已有数十年历史的国防和军事伙伴关系进行现代化改造，当然还有在第二支柱技术上开展合作，这些技术将塑造下一个世纪——我们所处的世纪。但就台湾而言，我们的重点——澳大利亚的重点——绝对是维持现状，确保没有人通过单方面行动破坏现状。五十年前，美国和中国关系的成功之一正是：我们有能力应对台湾方面的挑战。我们的重点是确保维持现状，我相信这也是澳大利亚所关注的重点。

澳大利亚记者问：如果（中国）入侵或封锁台湾，美国会期望澳大利亚效仿吗？布林肯国务卿回答说： 我不会对可能发生的事情进行假设，但我们向北京强调的一件事— — 不仅仅是我们，还有许多其他国家— — 正是因为国际社会对台湾有着浓厚的兴趣和担忧，如果发生危机，对世界各国（实际上是整个世界）的影响可能会很严重。每天有百分之五十的商业集装箱运输经过台湾海峡。换句话说，世界贸易依赖于它。为我们的手机、汽车和洗碗机等各种设备提供动力的半导体中，70% 都是台湾制造的。因此，任何破坏都可能给世界带来严重后果。这就是为什么北京不仅从我们那里听到的，也不仅仅是从澳大利亚那里听到的，但对于世界各国来说，你需要采取负责任的行动，任何人都不应做任何破坏现状的事情；任何分歧都必须和平解决。我们谁都无法承受冲突，这就是我们决心避免冲突的原因。

澳大利亚记者问： 今天是俄罗斯入侵乌克兰 521 天。在普京仍然掌权时，您认为这场战争会结束吗？布林肯国务卿回答说：结束战争的最重要障碍是普京坚信他能够比乌克兰更长久，并且比许多支持乌克兰的国家更长久。我们正在非常努力地纠正他的这种想法。当然，如果普京决定停止，战争可能明天结束。首先也是最重要的是，我们决心——许多其他国家也决心——继续帮助乌克兰保卫自己，夺回俄罗斯用武力从其手中夺走的领土。

布林肯强调：这不仅仅是针对乌克兰和乌克兰公民的侵略，尽管这一点同样重要。这也是对维护世界和平与安全核心原则的侵犯：各国的领土完整、主权和独立必须得到尊重。如果我们允许俄罗斯在乌克兰的所作所为不受惩罚地进行下去，那么潘多拉魔盒就会打开，世界各地每一个潜在的侵略者都会说，好吧，如果他们能逃脱惩罚，我就也能逃脱惩罚。这就是世界冲突的根源。这就是为什么这么多国家站出来了，包括远在半个地球之外的澳大利亚、日本、韩国，以及许多远离欧洲的国家。他们知道：这不仅关系到乌克兰和乌克兰人。

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