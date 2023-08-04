美众院中国问题特别委员会主席促拜登对美在华投资设广泛限制

中美关系

美国众议院中国问题特别委员会主席、共和党众议员迈克·加拉格尔(Mike Gallagher)周四（8月3号）敦促总统拜登对美国对华投资采取更广泛的限制，特别是在可能损害美国国家安全的关键领域。

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路透社报道称，加拉格尔希望拜登政府“将流向中国的私人和公共市场投资纳入新的限制中”。这是两党议员最新推动拜登敲定对美国在华投资的严格限制。加拉格尔表示，美国对华投资“构成重大国家安全风险，使美国人面临重大和系统性金融风险，并使他们常常在不知情的情况下成为侵犯人权的同谋”。

两年多来，美国国会议员一直敦促拜登政府加强对美国企业和个人在华投资的监管。消息人士告诉路透社，拜登可能会在未来几周内对中国采取新的对外投资限制。

路透社7月份曾报道称，拜登政府正在敲定一项行政命令，该命令也将限制先进半导体、量子计算和人工智能等领域的某些投资。

加拉格尔表示，应限制对与国家安全相关和对中国技术崛起至关重要的关键领域的投资，并确保美国资本“不会支持正在进行的中国人民解放军（PLA）建设，不会为中共侵犯人权或技术极权主义监视提供便利”系统，或者加深我们在关键供应链中对（中国）的依赖。”加拉格尔希望拜登的命令通过迫使中国公司满足与美国公司相同的尽职调查标准来保护股东权利，并“确保这些投资限制是可预测的，并为投资者提供确定性。避免建立繁重的逐案筛选程序。”

他还希望拜登“在实施新限制之前与盟友和合作伙伴进行磋商，并敦促他们对在华投资采取并行限制。”

路透社报答称，白宫对此不愿置评。报道也引述中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇表示，美方“习惯性将技术和贸易问题政治化，并以国家安全为名将其用作工具和武器……我们将密切关注事态发展，坚定维护自身权益”。

上个月，参议院以压倒性多数通过了一项立法，要求对中国的一些境外投资进行通报。美国商务部长吉娜·雷蒙多表示，对美国投资者的任何限制不应“过于广泛”。

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