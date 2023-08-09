媒体：拜登将出台限制美国投资中国敏感技术领域措施

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美国多家媒体都引述政府消息人士称，白宫预计将于周三（8月9号）提出计划，限制美国在中国敏感技术领域的某些投资。

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政府消息人士称，美国总统乔-拜登预计将于周三发布行政命令，限制对中国敏感技术的投资。路透社报道，这些计划旨在防止美国的技术和资金被用于开发可能使中国实现军事现代化并对美国安全构成威胁的技术。

拜登政府预计将针对美国在中国的半导体、量子计算和人工智能领域的私募股权、风险投资和合资企业等积极投资。消息人士称，该法令涉及的大部分投资都必须向美国政府通报，某些交易将被禁止。

据纽约时报分析，措施将是美国在与中国的经济冲突中为遏制金融流动而采取的首批重要措施之一。也要求在中国其他行业进行投资的公司报告此类投资活动，从而使政府更好地了解中美之间的金融往来。

纽约时报也引述一位高级政府消息人士称，预计将于周三发布命令，但白宫周二拒绝发表评论。政府官员强调，因为他们寻求应对安全威胁，对投资的绝对限制将仅针对少数有可能帮助中国军事或监视力量的部门，但不会破坏这些公司与中国的合法业务。

这个法令可能为未来几年两国之间的更多投资限制奠定基础。支持者称这是保护国家安全的必要行动，但无疑会激怒北京。

拜登政府官员近几个月来一直强调，美国对华投资的任何限制都将是严格界定的。白宫国家安全顾问杰克-沙利文（Jake Sullivan）在 4 月份曾说："这些都是有针对性的规定。"这不是北京所说的'技术封锁'"。美国商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）三月份表示，政府“不想过于宽泛……任何过于宽泛的事情都会损害美国工人和经济”。

不过，报道也指出，该法令预计公布后不会立即生效，在最终定稿前还将进行一段时间的磋商，以考虑业界人士的意见。

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