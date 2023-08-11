拜登：中国是定时炸弹

中美关系

美国总统拜登8月10日再次发表令人惊讶的言论，他说中国是一颗定时炸弹，他还补充说，“"当坏人遇到问题时，他们就会做坏事"，”因此令人担忧。

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继六月底将中国主席习近平归属独裁者行列之后，美国总统拜登8月10日再度发表不太政治正确的言论，他在美国犹他州的募款活动中就中国经济问题表示，中国"遇到了麻烦"，中国正经历着高失业率和劳动力老龄化。他说，中国在许多方面都是一颗定时炸弹。拜登还进一步补充说： 这令人担忧，因为 "当坏人遇到问题时，他们就会做坏事"。

作为美国总统将另一个国家政府领导人公开称为是“坏人”，而并不给于任何解释，显然违背外交常规。拜登又有何权威？使用何等规则来区分好人与坏人？引发网络热议。

不过，拜登当时也向听众保证，说他正在寻求与中国保持 "理性的关系"。他说，他不想伤害中国，他正在密切关注。

两月前拜登将习近平归类于独裁者后，曾经激怒中国政府，中国官方将拜登的言论视为是“挑衅”。不过，在美国白宫坚持不收回独裁者的言论之后，美国官员继续按计划访问北京。

海外多位时事分析人士认为，拜登此前在指出习近平是独裁者并且披露习近平事先对气球事件并不知情的言论或许与之后中国火箭军事件以及秦刚事件有关。

北京此番将对拜登的言论做出何等回应？引发外界高度关注。尤其是就在周三，拜登政府刚刚宣布了对华高科技投资限令。值得指出的是，中国驻美国大使谢峰自本月初以来，就没有公开露面，“八一建军节”的当天，中国驻美使馆声称谢峰因摔伤没有出席驻美使馆的庆祝仪式。

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