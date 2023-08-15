【视频】第四度被起诉 特朗普被控企图操纵佐治亚州总统选举

美国，特朗普

美国南部佐治亚州的一个大陪审团周一（8月14日）起诉前总统特朗普及其他18人，指控他们试图扭转该州 2020 年总统选举的结果。这是特朗普在不到六个月的时间里受到的第四起司法起诉。自 2021 年就开始调查此案的佐治亚州检察官表示，她希望 "在六个月内 "进行审判。

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佐治亚州检察官指控特朗普及其他18人企图非法扭转这个关键州 2020 年的大选结果。这是特朗普在不到六个月的时间里遭到的第四起刑事起诉，目前他正在为2024年夺回白宫的共和党初选进行竞选。

负责该案的佐治亚州富尔顿县检察官法尼-威利斯（Fani Willis）使用了该州一项打击有组织犯罪的现行法律，该法规定的刑期在五年到二十年之间。起诉书称，尽管特朗普2020 年在佐治亚州败选，但 "特朗普和其他被告拒绝承认自己败选，并有意和故意参与了非法改变选举结果以便使其获胜的阴谋"。

据威利斯称，特朗普及其 18 名同案被告必须在 8 月 25 日之前在佐治亚州出庭受审。这名自2021年起就开始调查此案的检察官说，她希望 "在六个月内 "对此案进行审判。

特朗普在周一晚间发表的竞选声明中再次攻击威利斯检察官，称她是为民主党总统拜登利益服务的 "狂热的党派分子"。声明指"威利斯战略性地放慢其调查，以尽可能干扰2024年的总统竞选，损害在民调中占主导地位的特朗普竞选团队"，

此次对特朗普的调查起因是他在2021年1月初所打的一通电话，据被公开的电话录音，他在电话中要求当地一名高级官员 "找到 "他赢得该州所缺的约 12000 张选票。

除了此次在佐治亚州受到起诉外，特朗普还在首都华盛顿被指控干预选举，另外还面对两项刑事起诉。在佛罗里达州他被控不当处理机密文件案，纽约州检察官指控他在2016年成功竞选总统之前，篡改商业记录以隐藏向色情影星支付封口费。对所有四起案件特朗普均否认自己有罪。

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