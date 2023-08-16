博明等21名国安前高官联名信敦促实施拜登限制投资令

路透华盛顿8月16日报道：一个由美国前高级国家安全官员组成的两党小组周三敦促国会为总统乔·拜登最近发布的限制美国部分对华投资的命令投入资源，称其为首要任务。

2023年2月28日，在华盛顿的国会山，特朗普总统的前国家安全副顾问波廷格在众议院专门负责反击中国的特别委员会的听证会上作证。

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21 名资深官员中，包括特朗普政府期间的前副国家安全顾问博明 （马特·波廷格Matt Pottinger）和今年7 月刚辞去负责政策的国防部副部长科林·卡尔（Colin Kahl），他们致信国会领导人，称限制美国部分对华投资命令“是 限制对手进入美国资本的迟来的进程，早该进行。

这封信是写给 美国国会领袖，即民主党参议院多数党领袖查克·舒默和共和党众议院议长凯文·麦卡锡。信中写道：“美国必须确保（中国）和其他外国对手无法利用我们的金融活力和开放性来继续威胁我们的国家安全和繁荣。”

联名信写道：进一步发展对外投资透明度和审查应该是“外交政策的首要任务之一”，联名信呼吁美国国会必须投入资源来实施拜登总统签署的投资行政令内容。

拜登上周发布的命令预计将于明年实施，旨在阻止美国资本和专业知识帮助中国开发可支持其军事现代化并削弱美国的技术。国家安全。

该行政令授权美国财政部长禁止或限制对中国实体在三个领域的投资：半导体和微电子、量子信息技术和某些人工智能系统。

前拜登国家安全委员会官员彼得·哈勒尔（Peter Harrell），美国前指挥官，印度太平洋司令部哈里·哈里斯和菲利普·戴维森也是支持这封信的其他官员之一。

中国已表示对该命令“严重关切”，但美国一些立法者批评该政令存在太多漏洞。

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