日美韩首脑会谈文件拟写进紧急事态时立即磋商 或未提共同应对

美日韩/戴维营

据多名外交消息人士17日透露，日美韩三国拟在首脑会谈联合文件中写进发生紧急事态时立即进行磋商，已就此展开协调。考虑到朝鲜半岛及台湾周边紧张加剧的情况，三国将加强合作。日本首相岸田，韩国总统尹锡悦启程前往华盛顿参加由美国总统拜登邀请的戴维营3国峰会。

拜登，岸田文雄，尹锡悦在北约峰会期间举行美日韩首脑会谈 2022年6月29日于马德里

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据共同社今天报道称，日美韩首脑会谈文件拟写进紧急事态时立即磋商。在美国华盛顿近郊的总统庄园戴维营于日本时间19日凌晨举行三国首脑会谈之后，将发表上述文件。还计划写进尽快启动实时共享朝鲜发射弹道导弹的信息。

消息说，除了联合声明外，还将汇总提出日美韩合作基本思路的“戴维营原则”。

日本首相岸田文雄17日乘坐政府专机从东京羽田机场出发前往美国。他在机场向记者团表示：“作为与美韩前所未有的牢固关系的基础，（此次会谈）将成为强化三国战略合作的历史性机遇。”关于朝鲜绑架日本人问题，他称“希望获得美国总统拜登、韩国总统尹锡悦较以往更大的理解和合作，为使所有绑架受害者尽快回国而竭尽全力”。

发生紧急事态时的立即磋商，目的是超越日美、美韩各自同盟的框架，三国进行紧密沟通。预计还将就开设可互相迅速直接联络的热线（专用线路）达成一致。

尽管日美、美韩间共享导弹信息，但日韩之间系统并不相连。拟通过美国实时共享日韩各自雷达捕捉到的信息，力争年内启动。

首脑会谈上将确认每年定期举行首脑、外长、防长、负责安全保障高官的会谈。还将商讨就人工智能（AI）和网络安全、能源等领域以及核不扩散、气候变化等全球课题扩大合作。

共同社报告，岸田将在日本时间18日上午抵达美国。逗留期间还将与拜登、尹锡悦举行个别会谈，19日回国。

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