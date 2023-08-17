美国对新疆强迫劳动审查延至电动汽车及电池进口

美国/强迫劳动

根据路透社、机构统计数据和消息人士看到的一份文件，电动汽车电池和其他汽车零部件是最新受到审查的产品.路透社说，这是华盛顿努力消除美国与中国供应链中强迫劳动的联系的一部分。

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电动汽车电池进口面临美国针对中国强迫劳动法律的审查。到目前为止，禁止进口中国新疆制造的商品的美国法律已实施一年，主要针对太阳能电池板、西红柿和棉质服装。但现在，可能延括至锂离子电池、轮胎以及主要汽车原材料铝和钢的零部件。涉案物件越来越多地在边境被扣押。

美国海关和边境保护局（CBP）加强对运往汽车装配厂的产品进行检查，这可能预示着汽车制造商将面临困难时期，他们需要确凿的证据证明他们的供应链与美国认为中国当局在该地区建立了维吾尔族和其他穆斯林少数民族的营地的劳工关系没有联系。

北京否认有任何侵权行为。

《维吾尔强迫劳动预防法》（UFLPA）执行一年多已经阻碍了太阳能项目的发展，因为被扣押的太阳能电池板在美国仓库中滞留。据美国太阳能产业协会贸易组织称，由于面板供应有限，去年公用事业大型太阳能设施的安装量下降了 31%，该组织表示今年情况有所改善。

太阳能和电池驱动的电动汽车都是拜登政府推动美国摆脱对化石燃料的依赖和应对气候变化的关键产业。

美国海关和边境保护局告诉路透社，当货物被扣留时，CBP 会向进口商要求提供之前审查的产品示例清单，以及证明这些产品不是用强迫劳动制造的所需文件。

CBP 发言人表示，路透社通过公共记录请求获得了该文件的最新版本，该文件在今年 4 月至 6 月期间进行了更新，其中包括电池、轮胎、铝和钢。去年该法律开始执行时，该机构主要关注 UFLPA 法规中确定为高度优先的三种商品：棉花、西红柿和多晶硅（太阳能电池板所用的原材料）。

CBP 发言人在一份声明中表示：“这些变化的时间并不反映战略或运营方面的任何具体变化。”他说，八种产品类型的清单“并不详尽”。

在上个月向国会提交的一份关于 UFLPA 执法情况的报告中，CBP 将锂离子电池、轮胎和“其他汽车零部件”列为其正在监控的“潜在风险领域”。

美国海关和边境保护局的数据反映了这一重点在扩大，该数据显示自今年 2 月以来，已有 31 批汽车和航空航天货物被 UFLPA 扣留。包括铝和钢在内的基本金属货物的滞留量也从 2022 年底的每月约 100 万美元飙升至每月超过 1500 万美元。

律师和供应链专家表示，尽管与滞留在边境的价值超过 10 亿美元的太阳能电池板进口相比，汽车被扣的数量很小，但它们已经让整个行业保持警惕。

据英国谢菲尔德哈勒姆大学去年 12 月发表的一项研究表明，几乎所有主要汽车制造商都接触过新疆强迫劳动生产的产品，此后，汽车制造商受到了越来越多的关注。该报告促使美国参议院财政委员会主席罗恩·怀登展开调查，他的发言人表示调查正在进行中。

在路透社联系的 13 家汽车制造商和供应商中，有 4 家比如梅赛德斯-奔驰美国公司、大众汽车、电装和采埃孚股份公司，表示他们还没有根据新规预检产品。

大众汽车发言人在一封电子邮件中表示：“根据 UFLPA，我们通过全球媒体筛选、风险分析以及供应商和买家有关可持续发展和人权的培训，进一步加强了尽职调查。”而福特（FN）、博世（ROBG.UL）、通用汽车（GM.N）、本田（7267.T）、丰田（7203.T）、Stellantis （STLAM.MI）和麦格纳（MG.TO）书面表示声明称他们致力于确保他们的供应链不存在强迫劳动，但没有回应有关 UFLPA 拘留的问题。

供应链管理软件提供商 Exiger 的首席执行官表示，太阳能扣留预示汽车零部件执法可能走向何方。

ju Exiger 首席执行官布兰登·丹尼尔斯 (Brandon Daniels) 在接受采访时对路透社表示，“如果你是一家汽车制造商，并且还没有开始绘制关键矿物和组件零件的供应链，而这些矿物和零部件是要经过中国以及从那里获取货物，那么你将面临真正的危险。”

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