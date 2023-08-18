美国法官不会阻止佛罗里达州禁止中国人买房的法律

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美国佛罗里达州一名美国联邦法官周四拒绝阻止该州禁止中国和其他“受关注国家”公民在该州拥有房屋或土地的法律。

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佛罗里达州塔拉哈西的美国地区法官艾伦·温莎表示，由于该禁令是基于公民身份而不是种族或国籍，因此它可能不会违反美国宪法或禁止住房歧视的法律。

温莎是时任共和党总统唐纳德·特朗普任命的法官，他拒绝了四名中国公民在 5 月份提起的诉讼结果出来之前阻止该法律的请求。

代表原告的美国公民自由联盟专职律师阿什利·戈尔斯基表示将上诉。

佛罗里达州法律禁止中国居民且非美国公民或绿卡持有者在美国该州购买建筑物或土地。它还禁止古巴、委内瑞拉、叙利亚、伊朗、俄罗斯和朝鲜的大多数公民在发电厂和机场等军事设施和基础设施附近拥有房产。

但该法律例外允许来自这些国家的非旅游签证持有者，可拥有距离关键基础设施至少五英里（8 公里）的单一房产。

正在竞选美国总统的共和党州长罗恩·德桑蒂斯在五月签署该法律时表示，这将有助于保护美国人免受中国共产党的影响。

美国公民自由联盟声称该法律违反了美国宪法对平等保护和正当程序的保证以及联邦公平住房法（FHA），该法禁止基于种族和国籍的住房歧视。

据路透社说，拜登政府上个月提交了一份简报，同意佛罗里达州的法律违反了联邦住房管理局的规定。

但温莎周四表示，由于该法律适用于任何在中国居民，因此它也可能适用于非中国人，因此不会基于任何受保护的特征进行歧视。

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