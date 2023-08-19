一名法裔加拿大女因向特朗普寄发毒药威胁信而被判刑22年

法裔加拿大/特朗普

美国司法系统日前宣布，一名法裔加拿大妇女因 2020 年向居住在美国白宫的时任总统特朗普寄送一封含有毒物信件而被美国判处近 22 年监禁。

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现年 56 岁的帕斯卡尔-费里埃（Pascale Ferrier）今年 1 月在华盛顿联邦法院承认 "违反生物武器规则"。根据她与检方达成的协议，她将被判处 262 个月的监禁。

据美国司法部在一份声明中说，法院还将下令在她服刑期满后将其驱逐出境。

费里埃承认于 2020 年 9 月在魁北克的家中制造了蓖麻毒素，这是一种可能致命的毒药。她并将毒物放入写给时任美国总统特朗普和德克萨斯州（南部）八名官员的恐吓信中。

根据法庭卷宗，这封在白宫邮政分拣中心截获的信将特朗普称为 "丑陋的暴虐小丑"。她在信里还说："放弃吧，不要参加这次大选了。" 而在这次大选中，共和党人特朗普正在竞选连任，她告知特朗普，自己在信中塞进了 "一份特殊的礼物"，以 "帮助 "特朗普下定决心退选。

据法新社说，费里埃还威胁得克萨斯州监狱和警察系统的员工，她认为这些人对她在 2019 年因非法持有枪支而被监禁约两个月负有责任。

在加拿大寄走这些恐吓信后，她驱车前往美国，在那里被边防人员逮捕，当时她持有一把上膛的枪支和大量弹药。

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