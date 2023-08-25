美中继续谈 贸易渐行渐远？

中美贸易

美国商务部长雷蒙多将于周日访问中国，美国希望以此加强两个全球超级大国之间的关系。路透社说，中美两个大国在经济上日益疏远，都在寻求在离本土更近的地方运输和采购货物。

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世界上最大的两个经济体曾经是彼此最大的贸易伙伴，但华盛顿现在与邻国加拿大和墨西哥的贸易更多，而北京则与东南亚的贸易更多。

分析人士认为，这是东半球和西半球贸易区域化的新趋势，而且每个半球都由一个超级大国主导，这可能会给全球增长带来风险。

特朗普征收关税后，他的继任者拜登和一些美国盟友以安全考虑为由，限制向中国出口先进半导体及其制造设备。

中国则限制了用于半导体制造的两种金属的出口。

美国官员表示，雷蒙多将传达这样一个信息：华盛顿并不寻求与中国脱钩，而是将保护美国国家安全。

而一名中国官员表示，北京“期待”讨论双边贸易中的挑战。

而且其他因素正在影响中美贸易。

美国利率上升抑制了需求，包括对中国产品的需求，中国经济因国内消费疲软、房地产困境、债务高企和工业产能过剩而陷入困境。

据美国人口普查局数据显示，今年上半年双边贸易额较 2022 年同期下降 19.6%。

据该报道，2020年，中国与东南亚10个国家以及日本、韩国、澳大利亚和新西兰签署了区域全面经济伙伴关系协定。美国、墨西哥、加拿大则签署区域贸易协议。

中国还申请加入全球最大的自由贸易协定之一——全面进步跨太平洋伙伴关系协定。特朗普领导下的美国于 2017 年放弃了先前达成的协议。

路透社说，不过，要加入这一太平洋贸易轴心，中国需要得到包括美国盟友在内的所有成员国的批准。

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