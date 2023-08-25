要轰动世界 特朗普或用入狱照示威

美国前总统特朗普因十多项重罪指控被短暂关押进亚特兰大监狱，他的大头照于周四晚间被公布，这是美国前总统遭指控试图推翻总统选举结果的广泛刑事案件的一部分，而他在 2020 年佐治亚州大选中失败。特朗普自首后即刻被逮捕入狱，但很快以低金额保释。这一轰动世界，也是创造美国选举历史事件，或让特朗普更加成为共和党选民的英雄。

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特朗普(Donald Trump)因选举指控而被关押在佐治亚州监狱后，他的照片被公开。特朗普照片里不苟言笑，被标囚犯号。根据富尔顿县监狱的记录，P01135809在照片中被拍到对着镜头怒目而视。这张照片代表了特朗普的另一个非凡时刻，而他在其他三起刑事案件中出庭时不必提交照片。

据路透社报道称，特朗普因十多项重罪指控被关进在亚特兰大监狱。联邦司法要求“迅速审判”。

该司法案将产生重要影响。

几十年来，从房地产大亨的早期到电视真人秀明星，再到入主白宫的动荡四年，特朗普被拍照无数次。但佐治亚州当局周四公布的这张狱中照片，特朗普是在亚特兰大一所监狱因十多项重罪被立案几分钟后所拍，特朗普无疑将以皱着眉头的照片可能会成为他的一生中最著名的一张，全世界的批评者和支持者都会分享该照片。

正在竞选 2024 年总统大选的特朗普已经创造了历史，成为第一位面临刑事指控的美国前总统。而且这不是一次，而是四次。然而，这是他第一次不得不接受姿势拍照。

与其他给他通行证的当局不同，佐治亚州选择像任何其他刑事被告一样处理他，包括记录指纹和拍面部照。

尽管周四晚间，特朗普只在佐治亚州一所监狱中待了一眨眼的时间，但与他一生都受到特勤人员的保护，这是一个精心策划的入狱过程，旨在让这位美国前总统进出监狱。而特朗普将这个经历描述为“人道主义危机”。

据路透社称，这位 2024 年共和党总统候选人提名的领跑者周二在一封竞选电子邮件中表示，佐治亚州亚特兰大富尔顿县监狱是一个充满暴力的地方。

分析称，对特朗普的涉嫌推翻选举结果指控并将他绳之入狱，将有可能再掀起对上一届美国总统大选的争议。

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