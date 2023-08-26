特朗普入狱照商品迅速在美国热卖

美国/特朗普

美国前总统特朗普周四晚上在佐治亚州一家法院发布的历史性大头照，正被他的朋友和敌人变成T恤、小茶杯、马克杯、海报，甚至摇头娃娃等等萌卖品。

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据路透社今天报道称，分裂的美国却拥抱特朗普的照片商品。这张照片拍摄的是特朗普打着红色领带、头发闪闪发亮、表情冰冷，这位共和党总统候选人因十多项重罪指控而被捕，而这只是他试图推翻 2020 年大选的刑事案件的一部分。

支持者和竞选助理人对他被捕的形象表示欢迎，因为他们因此再聚集在特朗普的周围，声称对他的指控是出于政治动机。

对于批评者来说，这张照片象征着他终于被一长串的法律困境追上了。

特朗普的拯救美国筹款委员会正在推销“永不投降！” 大头照 T 恤（34.00 美元）、饮料架（两个 15.00 美元）和咖啡杯（25.00 美元）。他的儿子小唐纳德 (Don Jr.) 正在营销“FREE TRUMP”大头照 T 恤（29.99 美元）和海报（19.99 美元）。

在政治分歧的另一边是“敌人”，林肯计划（Lincoln Project）是一个由共和党人创立的著名反特朗普组织，它正在出售带有大头照和“FAFO”（“Fuck around and Find Out”的缩写）的小酒杯（6个售价55美元）。 “FAFO” 是特朗普批评者的口号。工艺品网站 Etsy 有数十种仿冒产品，其中包括模仿泰勒·斯威夫特 (Taylor Swift) 演唱会的 T 恤（26.00 美元）。

在洛杉矶，一家与任何活动无关的 T 恤店已于周五下午开始销售印有特朗普照片图案的上衣。

来自佐治亚州亚特兰大的购物者 CJ Butler 说，“我认为这是这个国家非常典型的消费主义写照，嘿，这就是特朗普。他自己什么都卖，我们为什么不买一件 T 恤呢？”

一些政治战略家预测，这张照片可能会为共和党候选人筹集一笔巨额筹款。

爱荷华州资深共和党总统竞选特工戴维·科切尔 (David Kochel) 表示：“他的超级粉丝将会看到这一点，他们会毫不犹豫地捐出 25 美元，得到那件衬衫或那个杯子。最终竞选团队要庆祝他对 13 项刑事指控的起诉，这有点令人悲伤，但这就是我们的政治立场。”

几个月来，特朗普一直试图利用针对他的刑事调查来争取他的支持者的支持，从他在纽约的第一次起诉开始。据报道，自 2015 年以来，他的筹款团体（包括他过去和现在的总统竞选活动）已在商品运营上投资了超过 9800 万美元，购买保险杠贴纸、连帽衫和咖啡杯等商品进行销售。

周三共和党辩论后，联合竞选经理克里斯·拉奇维塔(Chris LaCivita)在接受路透社采访时表示，他的团队一直致力于将四项起诉书转化为积极的一面，“确保我们抓住每一个机会制作柠檬水，我认为我们做到了。”

其他政治活动的资深人士表示，竞选活动可以从商品销售中获得 50% 或更多的利润，拉奇维塔周四警告那些试图在未经竞选活动许可的情况下通过图像赚钱的人。

然而，特朗普的竞选团队对这张大头照的复制拥有哪些合法权利（如果有的话）尚不清楚。富尔顿县法院向包括路透社在内的媒体分发了这张照片。

据路透社说，美国联邦法院拍摄的大头照通常属于公共领域，尽管佐治亚州的州政策可能有所不同。美国许多州都有“形象权”法律，禁止未经许可在商业中使用个人形象。联邦商标法还禁止虚假广告和代言，特朗普也可能可以根据其他州法律提起诉讼。

但根据美国宪法，政治模仿商品可能会受到知识产权保护，律师表示，特朗普是否真的会提起诉讼更多的是一个战略问题，而不是一个法律问题。

前总统特朗普在周四晚上接受福克斯新闻数字采访时表示，他只是因为佐治亚州官员坚持才拍了这张大头照。特朗普还是说，“这不是一种舒服的感觉，尤其是当你没有做错任何事的时候。”

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