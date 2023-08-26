进过监狱了：特朗普选总统民调怎么样？

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美国前总统特朗普因被指控谋求推翻上一届总统选举结果被刑事犯罪起诉而进亚特兰大监狱但处于保释，他的狱中身份照片轰动世界，媒体关注事件对选情影响。根据周五结束的路透/益普索民意调查显示，尽管特朗普拒绝与佛罗里达州州长和其他竞争对手辩论，但他在共和党总统提名竞选中仍然领先或处于第二的罗恩·德桑蒂斯近40个百分点。

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据路透社的报道，路透社/益普索民意调查显示，特朗普仍然占据主导地位。

调查发现，周三关注该党首场辩论的共和党受访者中，有一半对德桑蒂斯的出价持更开放的态度——这对于在夏季民意调查下滑后依靠这次活动提升德桑蒂斯形象的竞选团队来说是个好消息。但调查显示，德桑蒂斯仍以 13% 的共和党受访者支持率遥遥领先，位居第二，而前总统特朗普则有 52% 的支持率，略高于他在 8 月初路透社/益普索民意调查中获得的 47%。

这项为期两天的民意调查收集了 1,004 名美国成年人的在线反馈，其中包括全国 347 名共和党人，共和党人的可信区间（一种精确度衡量标准）在任一方向上均约为 6 个百分点。

特朗普在辩论前表示，尽管他在四起单独的刑事案件中被起诉，但鉴于他在民意调查中的巨大领先优势，他认为参加辩论没有任何政治好处。路透社/益普索调查的结果似乎证实了这一点。

尽管如此，约一半的共和党受访者表示，根据他们所听到的辩论内容，他们更有可能支持德桑蒂斯。大约十分之四的共和党人表示，根据这场辩论，他们更有可能支持拉马斯瓦米或黑利。

然而，许多人对拉马斯瓦米和海莉的热情还不够高，还没有表示现在支持他们的出价。只有 5% 的共和党人表示他们完全支持拉马斯瓦米，而只有 4% 的共和党人支持黑利，与辩论前的比例相似。前副总统迈克·彭斯 (Mike Pence) 获得了 6% 的共和党人支持，但只有五分之一的关注辩论的共和党人表示，他们现在更愿意支持他。

根据路透社说，在假设的民主党总统拜登和特朗普之间的对决中，包括民主党人和独立人士在内的更多受访者被问及“如果今天举行总统选举”，他们会选择谁。

特朗普的支持率为 38%，拜登为 32%。其余人表示他们不确定，不会投票或会选择其他人。

周四，特朗普因试图推翻自己在佐治亚州2020年选举中的失败而引发的广泛刑事案件的一案，顶十多项重罪指控而被关押在亚特兰大监狱，随后还公布了他的入狱照片。

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