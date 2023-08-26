27日出访中国的美商务部长雷蒙多学历身世不凡

美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）预定8月27日至30日出访中国，她也即将成为热议的焦点。美国华尔街日报报导，这次出访将考验雷蒙多的政治决策、外交手腕，以及她对商务部能达成什么任务所怀抱的愿景。一次成功的出访，将帮助雷蒙多在美国政坛展现自己的雄心。

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52岁的雷蒙多具有意大利血统，求学过程中是个“学霸”，在哈佛大学攻读经济学拿到罗德奖学金后，赴英国牛津大学取得社会学硕博士学位，后来又从耶鲁法学院拿到法律学位（J.D.）。

在职业生涯方面，雷蒙多曾当过律师，后来担任创投资本家，在进入州政府担任财务官员之前，曾经成立了罗德岛第一家创投资金。后来她对陷入困境的州立退休金进行彻底改革，透过减少福利和投资避险基金，恢复基金的财务健全体质。这为她在金融界和商界赢得了粉丝，但却在工会领导人中树敌。

接著，雷蒙多在2015年获选为罗德岛州的第一位女州长，致力透过工人就业培训计画和雇主租税优惠来解决该州的高失业率问题。 家庭生活方面，雷蒙多已婚，是两名青少年子女的母亲。

雷蒙多现在正监督几项提升美国竞争力的计画，包括政府斥资530亿美元振兴本土半导体制造，和拨出500亿美元在美国广设宽频网路基础设施等。她率领的商务部还管理一长串的贸易黑名单及出口管制，设法压缩中国取得先进技术的机会。

这些措施都是拜登政府的核心政策之一，也使得商务部从原本与政治绝缘的领域变成瞩目焦点。商务部过去的任务繁杂，除了包办贸易推广和气候监测业务，还要汇集人口普查资料。现在美国商务部已成为国安第一把交椅，负责保护美国的创新和商业，尤其是与中国的关系。

雷蒙多在意大利裔—美国家庭长大，她常提到父亲失业的事。她父亲在家乡罗德岛州普洛敦维士的宝路华（Bulova）手表厂工作了28年，但该工厂随后迁往中国，导致她父亲失业。

雷蒙多在2021年一场演讲中说：“事实就是，发生在家父身上的事一点都不稀奇。在过去40年，有数百万美国民众都遭遇相同的情况。在美国劳工和经济都面临投资持续下滑时，这是更为重要的其中一项议题。”

雷蒙多7月在华府智库威尔逊国际学人中心（Wilson Center）一场活动中说：“以高水准来说，我们须尽可能在每个领域和中国做生意，也须在这些领域保护好自己。我在这两方面都要扮演好角色。”

在这次中国之旅，雷蒙多须採取平衡的措施。

她将以商务部长的传统角色促进美国商业发展，也将会见当地的美国企业。中国官员则持续为雷蒙多可能参访上海迪士尼乐园做准备。另一方面，她访问北京的首要议程攸关美国核心国安政策。拜登政府预计未来数周对中国取得美国先进半导体敲定广泛的限制措施。

美国半导体产业协会（SIA）全球政策副总裁古德里奇（Jimmy Goodrich）说：“雷蒙多部长正在推动美国的国际经济政策。不论是主导产业策略的实施，或是针对贸易和出口管控议题的工作，商务部在华府的影响力正日益扩大。”SIA过去一年与雷蒙多密切合作。

雷蒙多在威尔逊国际学人中心还说，美国与中国保持热络的贸易与商业关係之际，还可确保美国国家安全。雷蒙多说，星巴克每天都会在中国开设一家新门市，上海迪士尼乐园的经营也非常成功，“美国向中国销售咖啡、保健及美妆用品，对美国不构成国安风险”。

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