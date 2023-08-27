美国商务部长抵访中国 访问之路称蜿蜒曲折

中国/美国/雷蒙多

美国商务部长吉娜-雷蒙多于 8 月 27 日星期日前往北京和上海，会见中国高级官员。为期四天的访问将于周三结束。这是一次非常重要的访问，而此时两国关系仍因从台湾到南海等一系列问题而处于紧张状态。

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据本台报道美国商务部长访华消息称，是艰难的平衡之举。

在访华期间，吉娜-雷蒙多（Gina Raimondo）必须做好外交工作，因为她的任务有些微妙。美国商务部长将致力于加强与北京的贸易关系，而此时华盛顿正对其对华出口实施一系列限制。正如本台驻纽约记者卢布娜-安纳基（Loubna Anaki）所指出的，限制措施是由雷蒙多领导的部门实施的。因此，雷蒙多的任务是让中国人和美国人相信，在实行限制以保护美国利益的同时，建立贸易关系也是可能的。

在一个美国商人组成的规模代表团的陪同下，美国商务部长应当与她的中国同行及其他中国高级官员举行会谈。

美国媒体认为，这位以金融业起家的罗德岛州前州长在华盛顿有着雄心壮志。可以肯定的是，美国政府的政策已经感受到了她的影响力，因为美国总统拜登已经邀请她参与美国的再工业化。为了确保美国工业重新具有竞争力，雷蒙多开始扼杀中国公司获得最先进技术的机会：这就是为什么她的秘书处制定了一份公司和敏感产品黑名单，禁止与中国进行贸易。

与欧洲人一样，美国人也在大规模投资，以转移微处理器的生产地。但一个问题是，虽然中国在技术上落后，但它控制着制造这些微处理器所需的绝大部分稀土。作为报复，中国政府已禁止出口其中几种稀土。

雷蒙多的访问是拜登政府成员近几个月来的第四次访问中国，证明了美国对中国发展的重视。

雷蒙多期望访问取得进展。在华盛顿，一些人希望这次访问能带来比以往美国官员访问更具体的进展。习近平和拜登将于 11 月举行会晤，雷蒙多正准备进行艰难的关系平衡。

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