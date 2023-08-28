美国商务部长雷蒙多访华首日：美中同意成立两个对话组

正在访华的美国商务部长吉娜‧雷蒙多（Gina Raimondo）周一（8月28日）宣布，美中同意建立两个对话组，分别就有关商业问题和美国限制中国获取先进技术问题进行定期对话。据《纽约时报》报导，雷蒙多在会谈后的一个采访中说：“我们同意进行具体对话，我认为这是一个非常好的迹象。”

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雷蒙多周一与中国商务部长王文涛进行了四个多小时的会面，包括两个多小时的会谈，两个小时的午餐会谈。

美国商务部周一发表声明，对这两个对话组提供了更多信息。声明说，美中部长同意建立一个新的商业问题工作组，这是一个由美中政府官员和民营企业代表组成的磋商机制，旨在寻求贸易和投资问题的解决方案，并促进美国在中国的商业利益。两位部长达成共识，工作组每年举行两次副部长级会议，第一次会议由美国主办，将于2024年初举行。

雷蒙多解释说，商业问题对话组的工作是直接回应美国企业提出的问题。而建立新的技术出口管制对话组是为了与中方分享更多有关美国限制先进技术出口的信息，以“减少（中方）对美国国家安全政策的误解”。但她强调，这并不意味着美国将在国家安全问题上妥协。

美国商务部的声明说，出口管制信息对话组的第一次会议将于本周二在北京举行，由助理部长级官员参加。

据路透社报导，一位美国高级官员表示，交流会至少每年举行一次，并强调这不是政策对话，而是双方努力回答有关出口管制如何运作的问题。这位官员补充道：“我们不会就我们的政策进行谈判。”

在美国国内，一些共和党议员批评设立出口管制对话组的想法，称拜登政府与中国讨论国家安全政策“不合适”。

威斯康星州共和党众议员麦克‧加拉格尔（Mike Gallagher）此前对雷蒙多提出要求说，她应该在出访前公开澄清“美国的出口管制是不容谈判的，中方应该期待更多而不是更少的美国出口管制”。

雷蒙多则说，“美国致力于在我们的出口管制执行战略上保持透明。”“为了向你们展示这是多么真实，（美中）新的信息交流的第一次会议将于明天（8月29日）在北京举行。我们不会浪费时间。”

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