美元2023年继续反弹 华日称无惧中俄去美元化及华尔街质疑

美国/美元/去美元化争议

美元走势不仅使那些认为今年美元将走软的华尔街策略师预期落空，而且再次证明，去美元化的讨论过头了。华尔街日报今天报道称，事实证明，看跌美元是错的。

广告 继续浏览后续

美元2023年继续反弹，无惧中俄去美元化及华尔街质疑。在金融市场，衡量美元对主要对手货币的一项指标接近六个月最高水平。上周五，衡量美元兑欧元及日圆和英镑等其他主要货币强弱的ICE美元指数(DXY)创6月初以来新高，此前美联储主席鲍威尔大谈采取更多加息举措的可能性，助推美元指数走高。

FactSet数据显示，该指数在周一涨势基础上走高，上涨0.1%、报104.13点。如果突破104.70点，该指数将创3月16日以来最高盘中水平。自今年年初以来，该指数上涨0.5%，过去六周抹去了年初至今的跌幅。

今年早些时候美元走软，其背景是中国、俄罗斯等美国竞争对手在摆脱对美元的依赖方面取得较大进展。不过，尽管他们做出了努力，环球银行间金融通信系统(SWIFT)上周公布的数据显示，美元作为国际贸易和交易结算手段的受欢迎程度达到前所未有的高度。

SWIFT的数据显示，7月份在该平台上进行的银行间支付中，46%涉及美元，创历史新高。数据还显示，人民币在国际支付中的份额有所上升，欧元则有所下降。

巧合的是，上周末SWIFT的数据出炉时，正值金砖国家在南非约翰内斯堡举办的峰会散会。这次峰会并未像一些人担心的那样对于美元的反对者来说成为一道分水岭，金砖国家成员的声明显示，该联盟内部对建立金砖国家货币以替代美元的问题存在分歧。

此外，尽管这个经济联盟宣布了在成立13年来的首次扩容中接纳一系列新成员国的计划，但值得留意的是，一个拒不加入的国家似乎大煞风景。印尼总统佐科(Joko Widodo)选择暂不加入金砖国家，至少在目前阶段是这样。印尼人口在全球排名居前，而且国内经济在快速增长。

诚然，正如MarketWatch今年4月份所报道的，关于去美元化的讨论几乎算不上什么新现象，但随着中国、俄罗斯和其他国家加倍努力，试图推动各国更多地使用本国货币而不是美元进行贸易，去美元化行动已再次受到关注。

华日说，但面对美元的韧性，感到失望的不仅仅是俄罗斯和中国。

彭博新闻(Bloomberg News)去年12月编制的一份对2023年展望的汇编报告显示，欧洲和美国的投资机构普遍预计美元在2023年将走软，一些机构认为美元指数在去年9月底触及的20年高点很可能就是本轮周期的峰值。

现在，随着美国实际收益率上升，加上美联储主席鲍威尔暗示今年晚些时候可能进一步加息，策略师们表示，美元进一步攀升具备理想条件。

中国为重振疲弱经济所做的努力帮助美元走强，同时也将人民币推向去年年底以来的最弱水平。周一离岸人民币报1美元兑人民币7.29元，接近去年11月以来的最弱水平。

欧元区经济趋弱拖累了欧元，提振了美元。本月早些时候公布的采购经理人指数(PMI)调查显示，欧洲服务业与制造业一道走弱。欧洲官方经济统计机构欧盟统计局(Eurostat)公布的GDP数据逊色于美国。最新的第二季度GDP增幅为0.3%。

据该报道，目前，鉴于实际利率上升和经济增长依然强劲所带来的双重利好， 美元很难被压低。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E7%BE%8E%E5%85%832023%E5%B9%B4%E7%BB%A7%E7%BB%AD%E5%8F%8D%E5%BC%B9-%E6%97%A0%E6%83%A7%E4%B8%AD%E4%BF%84%E5%8E%BB%E7%BE%8E%E5%85%83%E5%8C%96%E5%8F%8A%E5%8D%8E%E5%B0%94%E8%A1%97%E8%B4%A8%E7%96%91-d983fffd

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅