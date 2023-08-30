华日：美国国务院将任命新的对华政策最高官员

美中关系往何处去

据华尔街日报援引知情人士透露，美国国务院将任命一位资深职业外交官出任负责管理对华政策的最高官员，这名外交官在试图遏制中国在联合国的影响力和处理朝鲜问题方面拥有丰富经验。

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华尔街日报说，据知情人士表示，现任东亚和太平洋事务办公室（Office of East Asia and Pacific Affairs）副助理国务卿马克-兰伯特（Mark Lambert）被选为下一任负责中国和台湾问题的副助理国务卿，这一调整正值美中关系动荡之际，同时拜登政府的对华政策受到共和党人的严格审视。

兰伯特将填补里克-沃特斯（Rick Waters）空出的职位，后者是一位资深的中国问题专家，今年5月宣布辞去这一职务。沃特斯卸任时还兼任国务院新成立的中国事务协调办公室（Office of China Coordination）的负责人，该办公室非正式名称为“中国组”（China House）。

一位知情人士表示，美国国务院仍在讨论兰伯特是否应兼任沃特斯之前在中国组担任的协调员一职。中国组不到一年前在美国国务院内部成立，旨在简化和协调美国对华政策的制定；美国国务院去年12月把中国称作“我们面临的最复杂、最重要的地缘政治挑战”。

该知情人士提到，该协调员一职之所以被搁置，是因为尚不清楚此职位是否需要参议院的确认。该知情人士说，如果需要这样的政治确认，那么已经获得参议院确认的助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink）很可能会担任这一职务。

美国务院一位发言人表示，该部门目前没有任何人事公告。

他说：“美国政府致力于负责任地管理我们与中华人民共和国之间的竞争，推进我们关于开放、包容的国际体系的愿景，中国事务协调办公室是这种努力不可或缺的组成部分。”

报道指出，是路透社率先报道了兰伯特任职相关消息，包括围绕他是否会兼任中国组协调员的不确定性。

目前，美中领导人正寻求阻止两国关系因双方围绕诸多问题纷争不断而急剧恶化，包括技术、贸易、间谍活动和台湾地位等问题。

兰伯特是谁？

在安全问题上持强硬立场的美国国会议员已把矛头指向拜登政府的对华政策，共和党籍议员尤为如此，他们认为白宫过于重视与中国政府接触，不够重视与之对抗。让这种批评变得愈发激烈的是，今年春天的“间谍气球”事件过去没多久，拜登政府就寻求重启美中高级别对话。

兰伯特目前负责管理与日本、韩国、澳大利亚、新西兰和太平洋岛国的关系，他曾多次前往亚洲开展工作，包括两次在中国。据了解他的人说，他在国务院内部被视为一位可靠、经验丰富的管理者，深受包括助理国务卿康达在内的同事的喜爱和尊重。

2001年，一架美国EP-3间谍飞机与一架中国战机相撞，造成一名中国飞行员死亡，兰伯特是处理这场备受瞩目的外交危机的团队成员之一。撞机事件发生后，这架美国飞机迫降在中国的海南岛，中国将EP-3上的24名机组人员扣留了11天。

特朗普政府曾采取行动应对中国在联合国及相关组织不断扩大的影响力，兰伯特当时也是其中的关键人物。在他的协调下，2020年一名新加坡人成功当选为联合国设立的世界知识产权组织（World Intellectual Property Organizatio）的总干事，击败了北京方面支持的一名中国候选人。

（报道全文链接如后：https://cn.wsj.com/articles/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E5%9B%BD%E5%8A%A1%E9%99%A2%E5%B0%86%E4%BB%BB%E5%91%BD%E6%96%B0%E7%9A%84%E5%AF%B9%E5%8D%8E%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%9C%80%E9%AB%98%E5%AE%98%E5%91%98-c9256957）

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