雷蒙多：美国不寻求与中国脱钩 但在涉及国家安全问题上没有谈判余地

中国/美国/商贸

美国商务部长吉娜-雷蒙多（Gina Raimondo）周三在上海结束访华行程的新闻发布会上说，美国不会寻求与中国脱钩，但在国家安全问题上没有谈判的余地。

广告 继续浏览后续

美联社报道，雷蒙多说，她与中国官员的所有会晤都是 "富有成效的"，她能够解释美国的政策和对中国的态度，美国不会寻求与中国脱钩——这是她在访华期间多次表达的立场。

她在记者会上说，"美中经济关系庞大、充满活力和动力。这有利于我们两国和两国经济，也有利于世界。"

雷蒙多加入了包括财政部长珍妮特-耶伦（Janet Yellen）在内的一系列美国官员最近几个月访问北京的行列。

由于在技术、安全、台湾和其他问题上的争议，中美关系处于几十年来的最低点，他们正试图恢复两国关系。

雷蒙多说，在为恢复冷淡关系而进行的访问中，她向包括中国二号领导人李强总理在内的官员转达了对中国限制美国科技公司的抱怨。

她说，随着反间谍法的扩大和对咨询公司的突袭，外国公司的处境越来越糟。

雷蒙多早些时候表示，她拒绝了中国领导人周二提出的减少美国对可能用于军事用途的技术出口管制的呼吁，但两国政府同意让专家会面，讨论有关保护商业机密的争议。

她在新闻发布会上说："在保护美国人的国家安全问题上，没有谈判的余地。

01:43 美国商务部长雷蒙多 AP - Evan Vucci

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅